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شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تمدد حظر الطيران القادم من بريطانيا والان مع التفاصيل
الخميس 24 ديسمبر 2020
قررت السويد، بعد الدنمارك، والنرويج، حظر وصول طائرات الركاب من بريطانيا إليها، بسبب مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة السويدية أن الإجراء الذي فُرض سيظل سارياً حتى ليلة رأس السنة الجديدة، ويستثني الحظر طائرات الشحن، ورحلات الإسعاف.
ورغم ذلك يمكن لمن يعيش أو يعمل في السويد الآن السفر من بريطانيا إلى السويد مرة أخرى.
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