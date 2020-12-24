السويد تمدد حظر الطيران القادم من بريطانيا

الخميس 24 ديسمبر 2020

قررت السويد، بعد الدنمارك، والنرويج، حظر وصول طائرات الركاب من بريطانيا إليها، بسبب مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة السويدية أن الإجراء الذي فُرض سيظل سارياً حتى ليلة رأس السنة الجديدة، ويستثني الحظر طائرات الشحن، ورحلات الإسعاف.

ورغم ذلك يمكن لمن يعيش أو يعمل في السويد الآن السفر من بريطانيا إلى السويد مرة أخرى.