شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 اعلنت الصين، اليوم الخميس، عن تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 86899 حالة.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، ان من بين حالات الاصابة الجديدة ست حالات محلية العدوى في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد،و 11 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.