‏الارياني يحذر من مخطط حوثي ايراني لإحداث تغيير ديمغرافي في اليمن

الخميس 24 ديسمبر 2020

‏حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني من مخطط (حوثي _ايراني) لاحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وقال الوزير معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان مليشيا الحوثي بدعم وتخطيط ايراني تواصل مخطط ‎حوثنة اليمن عبر محاولة احداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والارهاب المنظم".

واضاف الارياني" ان هذا المخطط يؤكد مضي مليشيا الحوثي في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الارهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من ايران".

واكد الارياني ان هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي..مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني واداته الحوثية،والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين .