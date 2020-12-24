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888 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو 

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس تسجيل 888 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو بلغ 54 ألفا و 18 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في اليابان 207 آلاف و سبع حالات والوفيات 2941 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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