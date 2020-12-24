شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة للدجاج في اليابان .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
وكان كينساكو موريتا حاكم مقاطعة تشيبا قد طالب وزارة الدفاع بإرسال جنود للمساعدة في ذبح 16ر1 مليون دجاجة ودفنها في مدينة إسومي، على بعد 80 كيلومترا جنوب شرق طوكيو، فيما تعد أول عملية ذبح تجرى في شرق اليابان هذا الموسم.
وتعهد موريتا باحتواء تفشي الانفلونزا في أقرب وقت ممكن.
وكان العاملون في المزرعة قد وجدوا نحو 220 دجاجة نافقة أمس الأربعاء، وأبلغوا مسؤولي الحكومة المحلية بذلك.
ويشار إلى أن هذا هو التفشي الـ32 لانفلونزا الطيور هذا الموسم في اليابان، حيث قامت الحكومة بذبح أكثر من 6ر4 مليون دجاجة.
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