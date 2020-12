أغنية ماريا كاري 'الميلادية' في صدارة الأغاني العالمية بعد 26 عاماً

في موسم العطلات والأعياد،هناك أغاني حية وخالدة محددة بعينها دون أغاني أخرى لا تتلاءم وروح أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية،ومن بين هذه الأغاني الخالدة المناسبة لروح عيد الميلاد والتئام شمل العائلة فيه أغنية رائعة للمغنية الشهيرة ماريا كاري.



بحسب وسائل إعلام مختلفة،عادت أغنية "أول آي وانت فور كريسماس إز يو" الميلادية التي أدتها المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري قبل 26 عاماً إلى صدارة الإهتمام الشعبي حول العالم خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أكثر أغنية تمَّ تنزيلها على منصة البث التدفقي للموسيقى "سبوتيفاي". الأكثر تحميلاً في العالم



وسُجل يوما السبت والأحد 12 مليون تحميل لهذه الأغنية التي تعود إلى العام 1994، وأصبحت تالياً الأكثر تحميلاً في العالم.

كذلك احتلت الأغنية المركز الأول في تصنيف "بيلبورد" الأمريكي، الذي كانت تصدرته العام الفائت أيضاً . ماريا كاريا سعيدة

وأبدت المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري البالغة من العمر"50 عاماً" عبر وسائل التواصل الاجتماعي سعادتها و ارتياحها إلى "النجاح المستدام" لهذه الأغنية الميلادية بامتياز،التي أصبحت لدى الملايين ذات دلالات عميقة،وأصبحت أكثر من أغنية بالنسبة للكثيرين منهم.

شكرت الملايين من معجبيها حول العالم



وشكرت ماريا كاري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" يوم أمس الثلاثاء 22 ديسمبر- كانون الأول 2020 الملايين من معجبيها،وأبدت امتنانها لكل معجب في كل بلد على حبه ودعمه لها وتحميله أغنتيها الفريدة من نوعها في عيد الميلاد: "All I Want For Christmas Is You" وسر ذلك يكمن في أن كلماتها ومعانيها وموسيقاها تعبر عن دفء عيد الميلاد،ودفء الحب نفسه،حين تقول كلماتها: "كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت".