وفاة رئيس نادي الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

رياضة 2020-12-24 | 11:32 2,805 مشاهدة توفي رئيس نادي الزمالك المصري المستشار أحمد البكري، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وأكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك "وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل". يذكر أن المستشار أحمد البكري قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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