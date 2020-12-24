طلب رئيس لجنة التعليم النيابية مقدام الجميلي، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على منح الطلبة من أبناء الأساتذة الجامعيين، (20% - 25%) من نسبة القبول في كليات المجموعة الطبية، عند التقديم للتعليم الخاص (الموازي). وتضمن طلب الجميلي المرفوع إلى الوزارة، عبارة "عاجل وعلى الفور".

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة .. طلب برلماني 'عاجل وفوري' لوزارة التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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