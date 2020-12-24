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السيتي يصطدم باليونايتد ومواجهة سهلة لتوتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة

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2020-12-24 | 11:04

السيتي يصطدم باليونايتد ومواجهة سهلة لتوتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة

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أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ قليل مراسم قرعة دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لهذا الموسم.
وتأهل كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وبرينتفورد إلى تلك المرحلة من البطولة.

وتُقام منافسات دور نصف نهائي البطولة هذا الموسم من مباراة واحدة، وليس ذهابًا وإيابًا، عكس السائد في المواسم الماضية.


مباريات نصف نهائي كأس الرابطة:
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي
توتنهام - برينتفورد

وستقام المباراتين يوم 4 كانون الثاني المقبل، حيث يستضيف ملعب الأولد ترافورد المباراة الأولى، على أن تُقام الثانية في ملعب توتنهام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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