2020-12-24 | 11:04
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أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ قليل مراسم قرعة دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لهذا الموسم.
وتُقام منافسات دور نصف نهائي البطولة هذا الموسم من مباراة واحدة، وليس ذهابًا وإيابًا، عكس السائد في المواسم الماضية.
مباريات نصف نهائي كأس الرابطة:
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي
توتنهام - برينتفورد
وستقام المباراتين يوم 4 كانون الثاني المقبل، حيث يستضيف ملعب الأولد ترافورد المباراة الأولى، على أن تُقام الثانية في ملعب توتنهام.
كانت هذه تفاصيل خبر السيتي يصطدم باليونايتد ومواجهة سهلة لتوتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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