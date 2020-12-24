السيتي يصطدم باليونايتد ومواجهة سهلة لتوتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة

وتأهل كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وبرينتفورد إلى تلك المرحلة من البطولة.

وتُقام منافسات دور نصف نهائي البطولة هذا الموسم من مباراة واحدة، وليس ذهابًا وإيابًا، عكس السائد في المواسم الماضية.



مباريات نصف نهائي كأس الرابطة:مانشستر يونايتد - مانشستر سيتيتوتنهام - برينتفورد

وستقام المباراتين يوم 4 كانون الثاني المقبل، حيث يستضيف ملعب الأولد ترافورد المباراة الأولى، على أن تُقام الثانية في ملعب توتنهام.