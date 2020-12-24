أصدرت وزارة الدفاع، الخميس، بياناً ردت فيه على أنباء "بيع مناصب" في الوزارة، مهددة بمقاضاة مروجي "الأخبار العارية عن الصحة".
وأضافت الوزارة أن "المناصب في الوزارة التي يتم منحها للضباط والقادة تكون وفق ضوابط ومعطيات تمر في سلسلة انتقائية عن طريق لِجان مختصة بموجبها تتم المفاضلة واختيار الأنسب وفق الشروط الموضوعة حسب المنصب، ويتم عرضها على الجهات العليا في الوزارة لغرض الموافقة عليها".
وتابعت أن "أيّة جهة إعلامية ستروّج لأيّة أخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه سمعة الوزارة، سيتم مقاضاتها قانونياً".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تصدر بياناً بشأن 'بيع مناصب' في الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.