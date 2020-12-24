توقيف رئيس ثاني أكبر أحزاب تونس.. شبهة تبييض الأموال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات التونسية، الخميس، رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، بعد التحقيق معه في قضية متعلقة بشبهة تبييض الأموال.

ويعد حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان حيث يملك 30 نائبا من إجمالي 217.

والقروي ترشح للرئاسة في الانتخابات التي جرت العام الجاري في تونس وتمكن من دخول جولة الإعادة رغم "توقيفه" آنذاك إلا أنه حل بالمركز الثاني ونجح فيها الرئيس قيس سعيد.

وتم إيداع القروي بالسجن في 23 أغسطس/آب الماضي بتهمة غسل وتبييض الأموال في قضية تقدمت بها ضده وضد شقيقه غازي القروي منظمة "أنا يقظ" (مستقلة) لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

