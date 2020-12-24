عبير موسي: النهضة تمثل الغطاء السياسي للتطرف بتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس إن حركة النهضة الإخوانية تمثل "الغطاء السياسي" للتطرف في بلدها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته موسي اليوم الخميس في تونس. وأضافت موسي أن "حليفنا الحقيقي هو الشعب التونسي".

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