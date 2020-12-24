قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بخروقات جوية قامت بها مقاتلات بحرينية لأجوائها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بخروقات جوية قامت بها أربع طائرات مقاتلة بحرينية للأجواء القطرية في التاسع من كانون أول/ديسمبر الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) فقد وجهت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وإلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت إخطارا رسميا من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبرت الرسالة عن استنكار دولة قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيدا "يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر".

ونوهت الرسالة بأن هذه الخروقات ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن "تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه".

وأكدت قطر أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يأتي هذا بعدما أعلنت الكويت في وقت سابق من الشهر الجاري أن "الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية"، وأنه "سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.