شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السويد تمدد حظر الطيران القادم من بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت السويد، بعد الدنمارك، والنرويج، حظر وصول طائرات الركاب من بريطانيا إليها، بسبب مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة السويدية أن الإجراء الذي فُرض سيظل سارياً حتى ليلة رأس السنة الجديدة، ويستثني الحظر طائرات الشحن، ورحلات الإسعاف.

ورغم ذلك يمكن لمن يعيش أو يعمل في السويد الآن السفر من بريطانيا إلى السويد مرة أخرى.