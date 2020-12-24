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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تستورد لقاحات كورونا لتطعيم 16 مليون شخص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، جيونغ سيه-جيون، إن بلاده وقعت اتفاقات مع شركة فايزر وشركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون لاستيراد لقاحات للوقاية من مرض كورونا كافية لتطعيم 16 مليونا من سكانها في حين تواجه البلاد صعوبات في احتواء الموجة الثالثة من تفشي الجائحة.
وتواجه الحكومة ضغوطاً شعبية متزايدة بسبب خططها لشراء اللقاحات في حين سجلت ثاني أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات أمس الأربعاء.
وستكون إمدادات لقاح فايزر، الذي طورته مع شركة بيونتيك الألمانية والذي يأخذ على جرعتين، كافية لتطعيم عشرة ملايين. ومن المتوقع أن تصل شحنات اللقاح في الربع الثالث من 2021.
وقال جيون إن الجرعات من يانسن زادت من جرعات تكفي أربعة ملايين إلى ما يكفي ستة ملايين وستكون جاهزة للاستخدام في الربع الثاني من العام المقبل.
ووقعت الحكومة بالفعل اتفاقاً مع شركة أسترا زينيكا وستصل الجرعات في يناير (كانون الثاني). ودخلت البلاد المراحل النهائية في محادثات مع مودرنا لتوقيع اتفاق في يناير كانون الثاني لشراء 20 مليون جرعة.
وسجلت السلطات الصحية 985 إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 53533 بينها 756 وفاة.
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