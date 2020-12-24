سنغافورة تعلن اكتشاف اول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سنغافورة اكتشاف اول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، لامرأة قادمة من بريطانيا وتم وضعها في الحجر الصحي بعد ان أثبتت الفحوصات إصابتها بالفيروس، في حين جاءت نتائج فحوص 11 آخرين يخضعون بالفعل لحجر صحي إيجابية على نحو أولي للسلالة الجديدة.



وقالت وزارة الصحة السنغافورية " لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة بي117 تنتشر في المجتمع في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى".

واضافت الوزارة في بيان لها " تم محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة للحالات الأحد عشر الأخرى".

وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.