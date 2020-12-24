الداخلية العراقية تعلن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية ببغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط بغداد.



وقال الغانمي في تصريحات صحفية وفقا "العين الإخبارية"، إن "القوات الأمنية اعتقلت أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية، ومستمرون بالتحقيق معه". دون أن يذكر هويته.

وأضاف قائلاً: "أفشلنا عددا من المخططات لاستهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء هي عن بعد، ومن مناطق نائية".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية "اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطعات التي تشهد مناطقها خروقات أمنية"، في إشارة إلى المناطق التي يُطلق منها الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء.

وليل الأحد الماضي، شهدت المنطقة الخضراء ببغداد، انفجار عدد من الصواريخ على مقربة من السفارة الأمريكية، في هجوم أدانته واشنطن وحملت مسؤوليته لمليشيات مدعومة من إيران.

هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

والليلة الماضية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صواريخ إيرانية استُخدمت في الهجوم على سفارة بلاده، بالعراق.