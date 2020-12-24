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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف مليشيات موالية لإيران في ريف دير الزور بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، باستهداف مليشيات موالية لإيران في ريف دير الزور، في قصف بطائرة مُسيرة، لم يعلن عن خسائره بعد.
ووفق ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدف طيران مُسيّر مجهول الهوية حتى اللحظة، مقرا عسكريا يتبع لمليشيات "فاطميون" الموالية لإيران، في منطقة الحاوي الغربي الواقعة على أطراف مدينة الميادين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.
ولم يُعرف على الفور ما إذا أسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية من عدمه، لكن شهود عيان تحدثوا عن سيارات إسعاف هرعت للمكان.
كما أن المليشيات الموالية لطهران فرضت طوقا أمنيا على محيط الموقع العسكري الذي جرى استهدافه.
والشهر الماضي، رصد المرصد السوري، ضربات جوية استهدفت مواقع للمليشيات الموالية لإيران، في ريف البوكمال شرقي دير الزور، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.
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