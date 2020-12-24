شرطة رأس الخيمة تمدد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تمديد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الحالي ضمن مبادرة خاصة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة، والتي انتهت أمس، حتى تاريخ الثالث من يناير المقبل، تزامناً مع حلول العام الميلادي الجديد.



ودعت شرطة رأس الخيمة، اليوم، خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، ملاك وقائدي المركبات إلى الاستفادة من هذا الخصم ودفع المخالفات عبر التطبيقات الذكية، مشيرةً إلى ضرورة التوجه إلى مجمع حفظ المركبات الكائن في منطقة الساعدي في حال وجود قيد وحجز على المركبة المخالفة.

وأكدت أن هذا الإعلان يعكس حرص شرطة رأس الخيمة على النزول على رغبة ومطالب المواطنين والمقيمين، وإعطاء المزيد من الوقت لأصحاب المركبات المخالفة لتسديد قيمة المخالفات المسجلة بحقها.