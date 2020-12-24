شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. 56 وفاة و2566 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 423214.



وأعلنت الوزارة تسجيل 56 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 7086.

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