أمن الدولة الكويتي يوقف 6 مراهقين جندهم داعش عبر لعبة إلكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أوقف جهاز أمن الدولة الكويتي 6 أحداث تواصلوا مع تنظيم داعش، وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية.



وقالت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، إن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل وقبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وأحاله إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وأوضحت المصادر أن الحدث اعترف بتواصله مع شخص عبر لعبة إلكترونية الشهيرة، وانضم إلى فريقه في اللعبة، قبل أن يتواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي وطالبه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي وتجنيد أصدقائه.

وأفادت المصادر بأن المتهم أقنع 5 من أصدقائه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، قبل أن يوقفهم جهاز الأمن جميعاً.