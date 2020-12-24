شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 20 شخصاً في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس-رويترز

لقي ما لا يقل عن 20 مهاجراً إفريقياً حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا، حسبما ذكر مصدر أمني لـ«رويترز». وأضاف المصدر أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن حوالي 20 مهاجراً آخرين كانوا على متن المركب الذي كان يُقل حوالي 45 شخصاً وفقاً لروايات الناجين.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 20 شخصاً في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.