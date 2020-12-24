شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات ووفيات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

سجلت روسيا زيادة يومية قياسية في الإصابات بمرض «كوفيد ـ 19» بلغت 29,935 إصابة، الخميس، كما سجلت 635 وفاة، وهي أعلى قفزة يومية منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت السلطات حتى الآن، مليونين و963,688 إصابة، و53096 وفاة بفيروس «كورونا» المستجد.

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