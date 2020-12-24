شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يُعطِّل موازنة الدفاع باستخدام الفيتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، الفيتو، معطلاً موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونجرس بأغلبية ساحقة، ما يتيح له تجاوز معارضة الرئيس.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونجرس: «المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي (..) ولا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية»، معتبراً أنه يشكل «هدية إلى الصين وروسيا».

وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونجرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجدداً بالأغلبية الموصوفة.

وفي حال أكد النواب الذين أيدوه تصويتهم الأول يصبح النص قانوناً على الرغم من معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية. واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأمريكي التي يُلوّح ترامب أيضاً بتعطيلها، مشترطاً أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

وموازنة الدفاع لعام 2021 التي وافق عليها الكونجرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، وتلحظ خصوصاً زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

لكن ترامب كان قد هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصاً إلغاء قانون معروف باسم «المادة 230» يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

ويأخذ ترامب أيضاً على قانون تمويل البنتاجون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفيدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

