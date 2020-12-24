شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون لم يعد يُعاني عوارض «كورونا».. ويخرج من العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ.ف.ب»

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بـ«كوفيد ـ 19» في 17 كانون الأول/ديسمبر، «لم يعد يُعاني عوارض»، ويمكنه إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.

وتوجّه الرئيس الفرنسي إلى مقر «لا لانتيرن» الرئاسي قرب فيرساي، لعزل نفسه بعد أن اكتشف إصابته بالمرض الخميس الماضي.

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