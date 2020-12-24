شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تستعد لاستيراد لقاحات تكفي لـ16 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: «رويترز»

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية إن بلاده وقعت اتفاقات مع شركة «فايزر» وشركة «يانسن» التابعة لـ«جونسون أند جونسون» لاستيراد لقاحات للوقاية من «كوفيد ـ 19» كافية لتطعيم 16 مليوناً من سكانها، في حين تواجه البلاد صعوبات في احتواء الموجة الثالثة من تفشي الجائحة.

وتواجه الحكومة ضغوطاً شعبية متزايدة بسبب خططها لشراء اللقاحات، في حين سجلت ثاني أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات، الأربعاء.

وستكون إمدادات لقاح «فايزر» الذي طورته مع شركة «بيونتيك» الألمانية ويُؤخذ على جرعتين، كافية لتطعيم عشرة ملايين.

ومن المتوقع أن تصل شحنات اللقاح في الربع الثالث من 2021. وقال رئيس الوزراء جيونج سيه جيون في إفادة صحفية بثها التلفزيون: «نحشد كل طاقات البلاد لجلب الشحنات في الربع الثاني.. المفاوضات جارية».

وأضاف أن الجرعات من «يانسن» زادت من جرعات تكفي أربعة ملايين إلى ما يكفي ستة ملايين، وستكون جاهزة للاستخدام في الربع الثاني من العام المقبل.

ووقعت الحكومة اتفاقاً مع شركة «أسترازينيكا» وستصل الجرعات في يناير/كانون الثاني. ودخلت البلاد المراحل النهائية في محادثات مع «موديرنا» لتوقيع اتفاق في يناير/كانون الثاني لشراء 20 مليون جرعة. وسجلت السلطات الصحية 985 إصابة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 53,533 بينها 756 وفاة.