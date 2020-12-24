شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي: «وام»

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 24 ألفاً و712 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 10 ملايين و123 ألفاً و778 إصابة.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضاً تسجيل 312 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 146 ألفاً و756.

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