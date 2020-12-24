طفرة «كورونا» تُربك أوروبا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «أ.ف.ب»

يستعد آلاف السائقين الأوروبيين، الخميس؛ لأن يمضوا عشية عيد الميلاد في ظروف سيئة، عالقين حول ميناء دوفر في بريطانيا التي تخرج ببطء من عزل فرضته عليها دول عدة بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد على أراضيها.

ويثير فيروس متغير آخر رُصد في جنوب إفريقيا، قلق الباحثين، تزامناً مع تلقي أكثر من مليون أمريكي، الأربعاء، الجرعة الأولى من اللقاح، حيث أفضت القيود التي فرضتها الدول إلى إفقاد يوم الميلاد بهجته.

وأعيد، الأربعاء، فتح دوفر أهم مرفأ بريطاني على بحر المانش، بعد يومين من الإغلاق، إلا أن الحركة في فرنسا تُستأنف ببطء شديد. وأكدت لندن أن الأمر سيستغرق «بضعة أيام» لتخفيف الاكتظاظ في المنطقة، حيث تتشكل طوابير طويلة من الشاحنات العالقة.

وبحسب السلطات البريطانية، كانت هناك الأربعاء 2800 شاحنة عالقة في مانستون قرب دوفر، وقرابة 1250 شاحنة في منطقة المرفأ. ويشعر سائقو الشاحنات الثقيلة المتلهّفون للعودة إلى منازلهم للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلاتهم، بالإرهاق؛ إذ إنهم مُرغمون على الانتظار في ظروف قاسية. فالحمامات غير متوفرة وهم يأكلون ما لديهم على متن الشاحنات ولا يعرفون موعد عودتهم، وينبغي عليهم إبراز فحص الكشف عن «كوفيد ـ 19» يثبت عدم إصابتهم بالمرض، قبل الانطلاق نحو القارة.

وقال السائق البولندي إزدراش شفايا، الأربعاء، من أمام مطار مانستون القديم، حيث ستُخضع الحكومة البريطانية آلاف السائقين لفحص «كوفيد ـ 19»: «الجميع يقول لنا إنه ينبغي القدوم إلى هنا والانتظار فقط، لكننا لا نريد الانتظار».

وأضاف: «يقولون إننا سنخضع لفحص كوفيد ـ 19، لكن لا شيء يحدث»، مؤكداً أنه «ليست لدينا أي معلومات، لا شيء». وتابع: «لدي طفلان صغيران وزوجة، لا أريد سوى الذهاب» إلى بولندا. من الجانب الفرنسي، بدأت سيارات على متنها ركاب النزول ببطء من على متن عبارات في مرفأ كاليه قادمة من دوفر، الأربعاء، إلا أن حركة العبارات لم تكن منتظمة.

مقلقة للغاية

وبعد استئناف خجول، صباح الأربعاء، ثم توقف الحركة بعد الظهر، أبحرت العبّارات مجدداً من وإلى كاليه مساء، لكن عدداً قليلاً من السيارات كان ينزل من السفن غير الممتلئة أصلاً. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بمسائل النقل، إن هناك عشرة آلاف سائق يواجهون صعوبات في العودة من بريطانيا، وانتقدت، الخميس، فرنسا بسبب فرضها قيوداً عليهم.

وأكد المفوضة أدينا فالين «أننا وجهنا نداء لفرض قيود متناسبة وغير تمييزية، ولرفع القيود المفروضة على سائقي الشاحنات». وكانت كتبت في تغريدة في وقت سابق: «أندد بواقع أن فرنسا لم تتبع توصياتنا».

من جهته، رفض وزير الدول للشؤون الأوروبي كليمان بون، وجهة النظر هذه. ودفع انتشار قوي لسلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا ـ قالت لندن إنها أكثر ضراوة ـ فرنسا وحوالي خمسين دولة أخرى إلى تعليق الرحلات مع بريطانيا لمدة 48 ساعة.

وبعد رصدها إصابتين بسلالة أخرى من الفيروس «مقلقة للغاية» قادمتين من جنوب إفريقيا، فرضت لندن الأربعاء، قيوداً على السفر مع الدول الإفريقية الأكثر تضرراً من «كوفيد ـ 19»، مع 950 ألف إصابة، و25,657 وفاة.

ويبدو أن هذا الفيروس المتغير ينتقل بشكل أسرع من السلاسل الأقدم، بحسب الباحثين الذين اكتشفوها في جنوب إفريقيا.

ويقول توليو دو أوليفيرا مدير معهد «كريسب» للأبحاث المدعوم من جامعة «كوازولو ناتال»، إن «كافة العناصر تذهب في هذا الاتجاه.

وفي الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تبدأ حملة التلقيح، الأحد. وأعلن معهد بوتانتان البرازيلي، الأربعاء، أن التجارب السريرية للقاح «كورونافاك» الذي يُنتجه مختبر «سينوفاك» الصيني استوفت شروط الفعالية «التي حددتها منظمة الصحة العالمية» بدون أن ينشر نتائج التجارب. وهذا المعهد البرازيلي مسؤول عن إنتاج اللقاح وتوزيعه في البلاد.

وفي إيرلندا التي تواجه ارتفاعاً «غير اعتيادي» لعدد الإصابات لفيروس كورونا، يدخل حيز التنفيذ الخميس عزل ثالث.

وقررت الحكومة العودة إلى أعلى مستوى تأهب اعتباراً من 24 كانون الأول/ديسمبر، وحتى 12 كانون الثاني/يناير، ما يعني فرض ملازمة المنازل على السكان. وأدخلت «تعديلات معينة» سمحت لبعض المتاجر غير الضرورية بإبقاء أبوابها مفتوحة.

وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في البرازيل، ستمنع بلدية ريو دو جانيرو مساء 31 كانون الأول/ديسمبر، الوصول إلى حي شاطئ كوباكابانا الشهير، لتجنب التجمعات ليلة رأس السنة. وعادة يحتشد ملايين الأشخاص في هذا الحي لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة عيد رأس السنة، وقد أُلغيت في تموز/يوليو.

في المقابل سيتمكن النمساويون من ممارسة رياضة التزلج في عيد الميلاد. ففي حين تُبقي فرنسا وإيطاليا وألمانيا منتجعاتها الشتوية مغلقة، ستستأنف مصاعد التزلج في النمسا نشاطها، الخميس.