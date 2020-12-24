شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر إيران بعد استهداف السفارة الأمريكية في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه «سيحمل إيران المسؤولية» في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق. وكتب الرئيس الذي تنتهي ولايته في 20 كانون الثاني/يناير: «ضُربت سفارتنا في بغداد بصواريخ عديدة، الأحد»، في هجوم خلف أضراراً مادية فقط. وأضاف: «احزروا من أين جاءت: من إيران».

وتابع: «الآن نسمع حديثاً عن هجمات أخرى ضد أمريكيين في العراق»، موجهاً «نصيحة ودية لإيران: إذا قُتل أمريكي واحد فسأحمل إيران المسؤولية». وقال محذراً: «فكروا في الأمر جيداً».

ونددت قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أيضاً بإطلاق «21 صاروخاً، بشكل شبه مؤكد من طرف ميليشيات مدعومة من إيران». وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حمل طهران مسؤولية القصف، بينما قالت القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة في بيان، إن الهجوم الصاروخي «تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل جماعة متمردة تدعمها إيران».

وقالت القيادة العسكرية إن الهجوم «لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر بين الأمريكيين، لكنه ألحق أضراراً بمبانٍ في مجمع السفارة الأمريكية، ومن الواضح أنه لم يكن يهدف إلى تجنب وقوع إصابات».

وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة ستحاسب إيران على مقتل أي أمريكي نتيجة عمل هذه الميليشيات المارقة المدعومة من إيران».