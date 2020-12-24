شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس نادي الزمالك المصري متأثراً بإصابته بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وسائل إعلام مصرية عن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان المستشار البكري قد تولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك خلفاً للرئيس السابق مرتضى منصور.

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