شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد عجمان يتفقد مشروعاً سكنياً للمواطنين في منطقة الحليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان-وام

تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سير العمل في المشروع السكني للمواطنين الذي وجه بتنفيذه وتأثيثة بالكامل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في منطقة الحليو بتكلفة تبلغ 10 ملايين درهم.

ويشتمل المشروع - الذي يتم حاليا تنتفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان سير العمل في المشروع السكني للمواطنين الذي وجه بتنفيذه وتأثيثه بالكامل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في منطقة الحليو بتكلفة تبلغ 10 ملايين درهم.

ويشتمل المشروع - الذي يتم حالياً تنفيذ المرحلة النهائية منه - على بناء مساكن وتأثيثها بتكلفة تبلغ مليون درهم للمسكن الواحد يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود والمستحقون من المواطنين حسب اشتراطات مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومرافقوه إلى شرح وافٍ من الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية خلال جولتهم التفقدية للمساكن، التي سيتم الانتهاء من تنفيذها قريباً ومن ثم توزيعها على المستحقين من المواطنين.

وأطلعت الشيخة عزة بنت عبد الله، سمو ولي عهد عجمان على تفاصيل المساكن التي تقام على مساحة خمسة آلاف و156 قدماً مربعة ومساحة بناء تبلغ ثلاثة آلاف و615 قدماً مربعة، ويتكون المسكن الواحد من طابقين الأول يشمل مجلساً للضيوف وغرفة خادمة ومطبخاً، بينما يضم الطابق الثاني ثلاث غرف إضافة إلى غرفة معيشة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بهذه المبادرة الكريمة لصاحب السمو حاكم عجمان، مؤكداً أن سموه صاحب مبادرات كثيرة تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود والمستحقين منهم.

وقال سموه إن هذه المكرمة تأتي حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على توفير العيش الكريم والمسكن الآمن لأبناء الإمارة وتأكيداً على أهمية توفير المساكن المناسبة للمواطنين وتسليمها للمستفيدين والمستحقين بهدف تعزيز وتحفيز المواطن للمساهمة الفعلية في بناء وطن زاهر ومتميز كما أراد سموه منذ توليه القيادة في إمارة عجمان.

من جانبها أكدت الشيخة عزة النعيمي أن دعم صاحب السمو حاكم عجمان العديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين في إمارة عجمان.

وقالت: إن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع توجيهات سموه وحرصه على دعم وخدمة الأسر المتعففة والمستحقة وتوفير كل مقومات الحياة السعيدة لها وتقديم كل ما يحتاج إليه المواطنون، مضيفة أن مؤسسة حميد الخيرية كانت وستبقى أحد المراكز التي تحمل على عاتقها مسؤولية العمل الخيري بطرق فعالة ومبادرات تقدم العون والمساعدة.