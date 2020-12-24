شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة بنت هزاع: بطولة أبوظبي لمحترفات التنس تؤكد طفرة الرياضة النسائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، عن فخرها بالمرحلة التي وصلت إليها الرياضة النسائية بما يواكب طموحات الفتاة الإماراتية، ويقودها إلى تحقيق الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية.

وأضافت: «من هذا المنطلق، فإن إقامة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات المحترفات، على أرض الإمارات، تضع الصحة والسلامة دائماً على رأس أولوياتها، وتمتلك البنية التحتية والبيئة الاحترافية اللازمة، وهذا ما هو إلا ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) الراعي الرئيسي للمرأة الإماراتية على كافة الصعد».

وتابعت الشيخة فاطمة بنت هزاع: «نحن في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومنذ التأسيس في 2010 نعمل بشكل دؤوب كمنظومة رياضية متكاملة ومتجانسة، ونثق في قدرات بنت الإمارات وما تمتلكه من إرادة قوية، وعزيمة على التطور، وتصميم على النجاح والتميز، بما يؤهلها لصعود منصات التتويج وتشريف الدولة في كل المحافل.

وقد أثبتت التجربة أن الاستثمار في المرأة الإماراتية، وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً وفنياً وإدارياً، يؤتي ثماره ويحقق أهدافه بأسرع مما هو متوقع، ومن هنا فنحن نتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على كل برامج التمكين للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مما جعلها رائدة في تميزها، ملهمة لجميع من حولها في كافة المحافل».