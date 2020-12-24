شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة نجوم العالم في بطولة «أبوظبي HSBC» للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة 16 من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للجولف التي ستُقام في نادي أبوظبي للجولف من 21 إلى 24 يناير المقبل، ضمن جولات «رولكس» الشهيرة، ويقف في مقدمة النجوم لي ويستوود، المصنف الأول في أوروبا، الذي سيدافع عن لقبه في البطولة أمام مجموعة من الأسماء البارزة، مثل تومي فليتوود ومارتن كايمر، وشاين لوري الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة الأولى من موسم السباق إلى دبي 2021.

وسينضم البطلان روري ماك إلروي وجاستن توماس إلى النجوم المشاركين في أولى محطات سلسلة رولكس المصنفة ضمن الفئة الممتازة لأجندة الجولة الأوروبية العالمية.

وتوّج ويستوود مسيرته بفوزه بلقب بطولة أبوظبي ليصبح أول لاعب جولف يحقق انتصارات على مدى أربعة عقود، حاملاً سجلاً زاخراً بـ25 فوزاً في الجولة الأوروبية.

وتصدّر المصنف الأول على مستوى العالم سابقاً، اليوم الختامي من البطولة بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافسيه. وبعد تعادل وجيز، حسم اللاعب الإنجليزي النتيجة لصالحه بـ19 ضربة تحت المعدل بنتيجة 67، متقدماً بفارق ضربتين على مواطنيه ماثيو فيتزباتريك وفليتوود، والفرنسي فيكتور بيريز ليفوز بثاني ألقابه في سلسلة رولكس.

وأسهم اللاعب البالغ 47 عاماً، بدور مهم في استئناف الجولة الأوروبية بعد توقف منافسات الجولف في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث استضاف بطولة بيتفريد البريطانية للمحترفين في منشأته الخاصة كلوز هاوس في يوليو، قبل تحقيقه نتائج مذهلة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وسجّل ويستوود ضربتين تحت المعدل في اثنتين من الحفر الثلاث الأخيرة في الموسم ليحقق المركز الثاني بمفرده، ويصبح سادس لاعب يفوز بكأس هاري فاردون ثلاث مرات أو أكثر، فضلاً عن كونه الفائز الأكبر سناً في السباق إلى دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويستوود: «أفتخر بفوزي ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، لا سيما أن الفوز مهد لموسم استثنائي في عام 2020؛ إذ أحرزت ثاني لقب لي في سلسلة رولكس، كما أثبت لنفسي وللعالم أنني ما زلت أمتلك المهارة اللازمة للفوز في مواجهة نخبة النجوم في الجولة الأوروبية، وكانت هذه الافتتاحية الأمثل لعام حافل».

وأضاف: «لدي حماس كبير للعودة إلى نادي أبوظبي للجولف والدفاع عن لقبي في هذه البطولة المرموقة، وكلي ثقة بأن المنافسة ستكون على أشدّها بين أفضل لاعبي العالم على أرض هذا الملعب الشهير، خاصة أنه سيتم احتساب النقاط لكأس رايدر».

ويستعد لوري الفائز ببطولة الجولف المفتوحة 2019 والذي أحرز أول لقب له في سلسلة رولكس خلال بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في وقت سابق من العام ذاته، للمشاركة للمرة الأولى في كأس رايدر، ويضع نصب عينيه كأس البطولة المقامة كل عامين.

وقال لوري الذي تأخر عن ريتشارد ستيرن بأربع ضربات في سبع حفر عام 2019، قبل أن ينتزع الفوز ويرفع كأس الصقر المجنّح: «كان لي شرف الفوز بواحدة من بطولات سلسلة رولكس، ما منحني الثقة اللازمة لتقديم موسم مميز قادني للفوز بالبطولة المفتوحة في رويال بورتراش للجولف بعد بضعة أشهر فقط»، مضيفاً: «متحمس جداً للعودة إلى ملعب أبوظبي الرائد ومرافقه العالمية للمشاركة في هذه البطولة الشهيرة».

أما فليتوود المصنف 17 عالمياً، والفائز مرتين ببطولة فرنسا المفتوحة في سلسلة رولكس عام 2017، وتحدي نيدباك للجولف عام 2019، فقد دافع عن أول لقب في مسيرته عندما فاز ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف 2018.

وكان فوز اللاعب الإنجليزي في نادي أبوظبي للجولف عام 2017 بداية لمشوار رفيع المستوى تصدر فيه خلال العام ذاته، التصنيف الأوروبي، وشارك للمرة الأولى في كأس رايدر في ملعب الجولف الوطني في عام 2018.

وبهذه المناسبة، قال فليتوود: «أحمل العديد من الذكريات لإنجازات متميزة أحرزتُها في هذه البطولة، بما في ذلك فوزي في نسخة عام 2017، الذي جسّد ثمرة جهود حثيثة خلف الكواليس، فضلاً عن نجاحي في الدفاع عن اللقب في العام التالي. وتتيح أبوظبي للاعبي الجولف ميزات لا تُضاهى داخل وخارج الملعب، وتعد وجهتي المفضلة لقضاء الوقت مع عائلتي وبدء منافسات الموسم بالشكل الأمثل»، في حين حقق مارتن كايمر، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، رقماً قياسياً بلغ ثماني ضربات خلال المشاركة التي أحرز فيها لقبه الثالث عام 2011، ويسعى إلى بدء موسم السباق إلى دبي 2021 عبر المشاركة في بطولته المفضلة في أبوظبي.

وبهذه المناسبة قال: «حظيت بتجارب وإنجازات لا مثيل لها خلال بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف. وتكتسي الانتصارات في هذه البطولة أهمية إضافية نتيجة مستويات الصعوبة والمنافسة العالية التي تتميز بها؛ لذا أفتخر بفوزي بها ثلاث مرات على أرض هذا الملعب، وأتطلع إلى العودة مرة أخرى في يناير وبدء منافسات العام الجديد بواحدة من بطولات سلسلة رولكس المرموقة».

وصرح عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تُسعدنا مشاركة حامل اللقب لي ويستوود في نسخة عام 2021 من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف، إلى جانب نخبة من الأبطال السابقين، مثل تومي فليتوود وشاين لوري ومارتن كايمر.

وأضاف: «قدم ويستوود العام الماضي أداء استثنائياً استحق الإشادة والتقدير، وجسد انعكاساً لقيم التميز الرياضي التي تتفرد بها هذه البطولة وشراكتها السنوية المبهرة مع العاصمة أبوظبي التي غدت موطناً لأهم الفعاليات الرياضية العالمية»، مؤكداً أن مشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة السادسة عشرة من البطولة، تعكس مكانة أبوظبي المرموقة في المشهد الرياضي العالمي، وإمكانياتها الكبيرة في تنظيم واستضافة أعرق وأهم البطولات على المستوى الدولي.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: «تعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف واحدة من أكثر بطولات الجولف تميزاً، ولطالما تمكنت من استقطاب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم».