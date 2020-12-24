شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يفلت من الخسارة أمام أمانة بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حافظ فريق الزوراء على سجله خالياً من الخسارات هذا الموسم بعد أن تمكن من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة مع مضيفه أمانة بغداد في المباراة التي جرت على ملعب بغداد ضمن الجولة العاشرة من الدوري العراقي لكرة القدم، تقدم أمانة بغداد بهدف من ركلة جزاء تحوم حولها الشكوك عن طريق لاعبه ستار ياسين في الدقيقة 87، لكن لاعب الزوراء مهند عبد الرحيم تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 90.

وانتهت مباراة أربيل وضيفه الميناء بالتعادل 2-2، سجل لأربيل اللاعبان برزان شيرزاد وفرحان شكور في الدقيقتين 21 و70، بينما سجل هدفي الميناء اللاعبان حسين يونس وحسام مالك في الدقيقتين 38 و48.

وفاز زاخو على ضيفه الصناعات الكهربائية بهدف واحد دون مقابل سجله المحترف الكولومبي ديفيد كاستنيدا في الدقيقة الثانية، كما فاز نفط البصرة على مضيفه فريق القاسم 2-0 سجلهما اللاعبان أحمد قاسم وحيدر جلاوي في الدقيقتين 39 و56.

وفي واحدة من أجمل مباريات الدوري لهذا الموسم فاز نفط ميسان على مضيفه النفط، 3-2، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد،

سجل هدفي النفط اللاعبان بيار أبو بكر وموسى عدنان في الدقيقتين 4 و54، بينما سجل أهداف نفط ميسان اللاعبون أكرم رحيم وكرار علي وعلي حلو في الدقائق 33 و87 و88.

وأخيراً فاز الشرطة على ضيفه الكرخ بهدف نظيف، سجله اللاعب علاء مهاوي في الدقيقة العاشرة.