شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعتمد مسوّدة لوائح الاتحاد العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، النسخة الأخيرة المُرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من لوائح الاتحاد والانتخابات قبل التصديق عليها بشكل نهائي.

وجاءَ في رسالة «فيفا» التي نشرتها إدارة الاتحاد على قناتها الاعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «تمت الموافقة على النسخة الأخيرة من لوائح ومدونة انتخابات الاتحاد العراقي والتي وافق عليها الاتحادان الدولي والآسيوي، ويجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والكردية، وإرسالها إلينا قبل تاريخ 6 يناير/كانون الثاني المقبل، لمراجعتها والتصديق عليها».

وأضافَ الاتحاد الدولي في رسالته، «نؤيد تسلم رسالة ممثل الحكومة العراقية بشأن التقدم الحاصل في قانون الاتحادات الرياضية، ونطلب من الهيئة التطبيعية متابعة الأمر، لكي يتم التصديق على القانون المذكور، بعد إدخال مقترحات الاتحادين الدولي والآسيوي، وإعلامنا بذلك بأسرع ما يمكن».

وثمن الفيفا جهودَ الهيئة التطبيعية لإصلاح وتحسين الهيكل الإداري للاتحاد العراقي، وما تم إنجازه حتى الآن.

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