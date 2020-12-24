إنفوجرافيك.. الجيش الإثيوبي يقترب من عاصمة تيجراي

تطالعنا وكالات الأنباء يومياص بتغطية هامة لأحداث الصراع في أثيوبيا بين السلطة من قبل أبي أحمد وسلطة اقليم تيجراي فما هى القصة وراء هذه التوترات والإشتباكات العسكرية والتي راح ضحيتها أمس 100 إثيوبي .

أطيح بالإمبراطور الإثيوبي هيلا سلاسي في ثورة عام 1974. واستولت على السلطة طغمة عسكرية عرفت باسم "الدَرغ"، وهو مختصر لاسم لجنة التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة والجيش في الأقاليم وفقا لبي بي سي .

وقد تسبت الطغمة العسكرية بما عرف بـ "الإرهاب الأحمر" سيئ السمعة، عندما قتل عشرات الآلاف من الشباب على يد النظام العسكري، ووقعت حرب أهلية طويلة ضد المتمردين في جميع أنحاء البلاد.

ويتذكر سكان تيغراي تلك السنوات بوصفها سنوات من الظلام، عندما أجبرهم القصف اليومي لطائرات سلاح الجو على التحرك في الليل فقط.

وفي إحدى الغارات الجوية المريعة في عام 1988 على بلدة "هاوسين" ، قتل 1800 من المتسوقين وحول الدخان والغبار الناجمين عن القصف ذلك اليوم إلى ظلام دامس بالمعنى الحرفي.

وهزم تحالف حمل اسم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (إي بي أر دي أف) قادته جبهة تحرير شعب تيغراي (تي بي أل أف)، الحكومة العسكرية في عام 1991.

وفي اليوم الذي استلم التحالف السلطة، قال ميليس زيناوي، زعيم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية، وهو من تيغراي، إن هدفه الأول هو أن يتمكن الإثيوبيون من تناول ثلاث وجبات في اليوم.

وعلى مدار 27 عاما من حيازة الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية على السلطة، انخفض معدل وفيات الأطفال من حوالي واحد من كل خمسة إلى واحد من كل 20 طفل.

وانتهت المجاعة والحرب الأهلية التي جرت على نطاق واسع في البلاد.

لكن إثيوبيا لم تر الديمقراطية. ويصف رئيس الوزراء آبي وأتباعه هذه السنوات بـ "27 عاماً من الظلام".

وشعر جيل صاعد من الشباب بأن أصواتهم قد كتمت وحرموا من المشاركة في الحياة السياسية. ويعيدون أسباب ذلك إلى من يصفونهم بأنهم زمرة من التيغراي هيمنوا على السياسة والجيش والاقتصاد لمصلحتهم الخاصة.

وقد قادت موجة السخط تلك إلى أن يكتسح آبي أحمد - وهو من اثنية الأورومو - السلطة؛ بعد أن اختارته الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية زعيما للحزب ومن ثم رئيساً للوزراء في عام 2018.

وقام أحمد بخطوات سريعة لدفع السياسة الاثيوبية في اتجاه أكثر ليبرالية، وحلّ تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الأثيوبية، وأنشأ حزبا جديداً سماه "حزب الرخاء".

هذه التحركات أكسبته شهرة واسعة، وعلق منتقدوه بامتعاض قائلين إن "التفكيك لا يعني البناء"، في إشارة لحله تحالف الجبهة الديمقراطية الشعبية.

وأبرم آبي اتفاق سلام مع إريتريا، وفاز بسبب ذلك العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، وأصبح صديقاً مقرباً من الرئيس أسياس أفورقي، على الرغم من هدف الزعيم الإريتيري المعلن منذ فترة طويلة هو تفكيك إثيوبيا، بدءاً من جيشها.