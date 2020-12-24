شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الأفريقية بمجلس النواب يهنئ الخليج 365: مجهود كبير أثمر بعد طول عناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بخالص التهانى لجريدة وموقع ”الخليج 365” بعد الفوز بجائزة الصحافة العربية 2020 فئة "الصحافة الذكية".

وقال رضوان فى تهنئته لـ"الخليج 365"، إن هذا الفوز أتى كثمار لمجهود مضن أثمر بعد طول عناء، مضيفا: "جاء اليوم الذى أصبحت فيه أحلامكم ملموسة، وترجمتم ما حلمتم به وسهرتم لأجله إلى أرض الواقع، أتمنى لكم دوام التوفيق".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.