النائب محمد الحصى: نرحب بالتحالف مع أى أحزاب تحت القبة لبحث القضايا المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرج النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، وعضو القائمة الوطنية عن شرق التى تضم 84 نائبا، بطاقة عضوية برلمان 2021.

وقال الحصى، في تصريحات له على هامش استخراج كارنيهات العضوية، خلال حفل الاستقبال الذي تنظمة الأمانة العامة لمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن فى برلمان 2021 يختلف عن برلمان 2015 ، حيث أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية، من حيث عدد أعضائه تحت قبة البرلمان، والتى وصلت إلى 315 نائبا، ولا مانع من التحالف مع أحزاب أخرى فى القضايا المشتركة، من أجل إثراء الحياة البرلمانية.

وأكد النائب محمد الحصي، أن التعددية الحزبية تحت قبة البرلمان ستثرى العمل البرلماني والسياسي، لافتا أن الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن ستكون في خدمه الوطن، بجانب دعم الدولة والمواطن، مؤكدا أن المواطن ينتظر كثير من هذا المجلس، وتابع: لدينا أولوية لدعم الدولة والمواطنين ، نحن كنواب حزب ملتزمين الأجندة الحزب، ولدينا قوانين في لجنه الاسكان سيتم استكمالها.

وحول ترشحه على أى منصب داخل لجنة الاسكان قال الحصي: لدي التزامي الحزبى بنسبة 100%، حسب ما يضعنى الحزب.

وقد توافد نواب القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع وسط وجنوب الدلتا على مجلس النواب، لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021