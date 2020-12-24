شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تهنئ الخليج 365 لحصولها على جائزة الصحافة الذكية من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين أمين الصندوق عن سعادته بحصول موقع الخليج 365 على جائزة الصحافة الذكية من دبى ، مؤكدا أن حصد الخليج 365 للجائزة هو فوز للصحافة المصرية كلها التى تعد الخليج 365 أحد أركانها القوية ، بما تقدمه من خدمة صحفية متطورة، تواكب العصر والمهنة والصناعة بأدواتها الجديدة .

وأكد الزناتى أن كتيبة الخليج 365 بقيادة الزميل المهنى المحترف خالد صلاح تستحق حصد الجوائز لما يقدمه الجميع بها من جهد وعمل مخلص ومحترف منذ بدايتها وعلى مدار سنواتها وحتى الآن وتطوير متواصل بها .

وأشار أمين صندوق نقابة الصحفيين إلى أن المنافسة بين المؤسسات الصحفية المصرية إنما يَصْب فى النهاية الى صالح المهنة وتطويرها والمرور بها الى بر الأمان فى الظروف الصعبة التى تواجهها ، وأن هذا لن يحدث الابتضافر الجهود بين أبناء المهنة الواحدة ، وفى القلب مؤسسة الخليج 365 التى تقدم نموذجا مشرفا للصحافة المصرية امام الكافل الصحفية فى الدول الاخرى ، لذا تستحق كل الاشادة بما تحققه من جوائز .

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.