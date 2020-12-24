خروج 6 متعافين من مستشفى العديسات للعزل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أعلن مستشفى العديسات المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، خروج 6 حالات بعد تعافيهم، وجميعهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وقال الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، إنه جرى تسجيل 6 حالات تعافي من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا 75 حالة.
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