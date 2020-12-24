العراق تكشف موقف فيلق القدس من موقف اعتقال قائد قوات الصوارخ

صرح مصدر عراقي، عن تفاصيل تكشف موقف قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، من القصف الذي حدث للسفارة الأمريكية في بغداد.

فيما تم الكشف أيضاٌ عن شخصية أحد مُطلقي الصواريخ الذين أعتقلتهم القوات العراقية. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وقال المصدر أن "القوات الأمنية العراقية اعتقلت خلال اليومين الماضيين أحد قادة مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد، وصفته (قائد قوات الصواريخ) في إحدى

الجماعات المسلحة".

وأضاف، أن "الزيارة التي قام بها قاآني إلى العراق خلال اليومين الماضيين، أوضحت للحكومة العراقية بأن موقف إيران رافض لقصف السفارة الأمريكية".

ويوم أمس اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي

أمريكي هناك.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الأحد الماضي، بيانا بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء الحكومية

وذكرت في بيان صحفي أن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد" مساء السبت.

وأضافت: "تبين أن منطقة الإطلاق كانت من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)، وسقطت الصواريخ داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية".

وأشارت إلى أن "القصف تسبب بأضرار مادية في هذه البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية".