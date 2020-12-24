بولندا تسجل 13 ألفا و115 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 13 ألفا و115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و239 ألفا و998 حالة.

وأضافت الوزراة، في تدوينة نشرت على حسابها الرسمي حسبما ذكر موقع راديو بولندا، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 497 حالة وفاة متأثرة بالفيروس خلال

الفترة ذاتها ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 26 ألفا و752 حالة.كما أشارت الوزارة إلى تعافي 10 آلاف و698 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس 975 ألفا و876 حالة.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها

إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر .