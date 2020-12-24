كورونا في الأردن تقترب من خط الـ 2 مليون إصابة

صرح أستاذ علم المناعة والفيروسات في الجامعة الأردنية، الدكتور عزمي محافظة، قائلاً: أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن قد تكون قريبة من أن تتخطى المليونين إصابة.

كما أضاف محافظة أن العدد الحقيقي لحالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة قد لا تقل عن 8 أضعاف الحالات المكتشفة حتى الأن. وفقاً لـ روسيا اليوم.

واستند محافظة بذلك إلى دراسة قيد التنفيذ تجريها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار المحافظة إلى أن الوضع الوبائي في الأردن ليس بالسيء، مع انخفاض أعداد الإصابات على أساس أسبوعي إلى أقل من 16 ألف حالة، وهو ما يعني أن الالتزام بالوسائل الوقائية من ارتداء للكمامات والتباعد الاجتماعي جيد.

وأكد أن قرار حظر التجول الشامل في أيام الجمعة يتوجب مراجعته في الفترة الحالية، وأن ساعات الحظر الجزئية يجب أن تستهدف الأماكن التي ينتشر فيها الوباء فقط.

وحول عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، لفت محافظة إلى أنه مع قرار إعادة المدارس، على اعتبار أن فتحها لم يؤدي إلى أي زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مستشهدا بذلك بالدول التي أعلنت فتح مدارسها، مشددا أن المدارس ليست بمكان لانتشار الوباء بشكل كبير.