أفغانستان تسجل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس أنه سُجل أيضًا 9 حالات وفاة متأثرة بالفيروس و662 حالة تعافي خلال نفس الفترة.

وأفادت الوزارة، بأن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 51 ألفا و594 حالة، فيما

بلغ إجمالي حالات الوفاة حتى الآن 2135 حالة، فضلا عن 40 ألفا و582 حالة تعافي.يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 78 مليونا و725 ألفا و345 حالة إصابة، حسبما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا

المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.