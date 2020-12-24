أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس أنه سُجل أيضًا 9 حالات وفاة متأثرة بالفيروس و662 حالة تعافي خلال نفس الفترة.
وأفادت الوزارة، بأن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 51 ألفا و594 حالة، فيما
يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 78 مليونا و725 ألفا و345 حالة إصابة، حسبما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كوروناالمستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.