محكمة جنايات الكرخ تُعلن الحكم 15 عاماً لرئيس ديوان الوقف السني الأسبق

أعلنت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، أنها قد أصدرت حكمها على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق بالسجن 15 عاماً، وذلك عن " جريمة الإضرار العمد" بأموال الجهة التي يعمل فيها.

وقد جاء بيان من المجلس أن "محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على

المتهم الهارب، رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمائة وستة وستين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار (خمسة ملايين دولار تقريباً) وتعمده الإضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها". وفقاً لـ روسيا اليوم.

وأضاف، أن "الشراء كان خلافا لإحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، كما أن سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو مليارين ومائة وسبعة ملايين دينار عراقي، قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي".

ولم يذكر البيان اسم رئيس الديوان المحكوم.