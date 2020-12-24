أعلنت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، أنها قد أصدرت حكمها على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق بالسجن 15 عاماً، وذلك عن " جريمة الإضرار العمد" بأموال الجهة التي يعمل فيها.
وقد جاء بيان من المجلس أن "محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما علىالمتهم الهارب، رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمائة وستة وستين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار (خمسة ملايين دولار تقريباً) وتعمده الإضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها". وفقاً لـ روسيا اليوم.
وأضاف، أن "الشراء كان خلافا لإحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، كما أن سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو مليارين ومائة وسبعة ملايين دينار عراقي، قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي".
ولم يذكر البيان اسم رئيس الديوان المحكوم.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة جنايات الكرخ تُعلن الحكم 15 عاماً لرئيس ديوان الوقف السني الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.