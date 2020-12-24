موسكو: الجيش السوري يقوم بإزالة ألغام على مساحة 1.6 هكتار

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 1.6 هكتار من الألغام بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام على مساحة 1.6 هكتار في مدينة دوما بمحافظة دمشق وفي ومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة

درعا ، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.وأضاف البيان أنه لم يعد أحد من اللاجئين إلى الأراضي السورية سواء من لبنان أو الأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى عدم عودة أي نازحين أيضا إلى داخل سوريا خلال الساعات الأخيرة.وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 38 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (21) وحلب (2) واللاذقية (9) وحماة (6).وأشارت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 962 كيلو جراما إلى قرية تل خنزير بريف إدلب، و440 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.694 طن إلى أهالي قرية جيرميسة بريف الحسكة.