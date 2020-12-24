الصحة السعودية: نصف مليون مواطن في إنتظار تلقي اللقاح

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه قد بلغ عدد الأشخاص المسجلين لتلقي لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد بلغ أكثر من نصف مليون شخص حتي الأن.

وقد جاء ذلك تحت أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا قد قامت بها المملكة العربية السعودية على مدار تاريخها. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف

شخص في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن 500178 شخصا سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أن اللقاح آمن ومعتمد وفعال، ولا

يؤثر على الجينات، مشددة على أن شركة فايزر الأمريكية أكدت فعالية اللقاح أيضا ضد السلالة الجديدة من كورونا.

الجدير بالذكر أنه قد سبق وأكدت وزارة الصحة السعودية فاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.



وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة.