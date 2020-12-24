عقبة تتعلق بالمصايد تتسب فى تأجيل الإعلان عن اتفاق تجاري بين بريطانيا والآتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني، اليوم الخميس أن عقبة تتعلق بالمصايد ظهرت في اللحظات الأخيرة وأرجأت الإعلان عن اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكان من المتوقع صدور الإعلان عن الاتفاق التجاريفي وقت لاحق اليوم.

وقال كوفني لإذاعة آر.تي.إل الأيرلندية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "كان من المفترض أن يعقد مؤتمرا صحفيا الآن لكن هذا لم يحدث. لذا فإن هناك عقبة ما ظهرت في

اللحظات الأخيرة" فيما يتعلق بنص اتفاق المصايد.

وأضاف "كنت آمل أن أتحدث إليكم صباح اليوم تزامنا مع إعلانين مهمين في لندن وبروكسل، لكن لا نزال نتوقع هذا في وقت لاحق اليوم".

وكان الاتحاد الأوروبى،قد أعلن أمس الأربعاء، عن إمكانية إبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون الساعات القليلة المقبلة، من خلال عقد اجتماع عشية عيد

الميلاد لبدء عملية التصديق.

وطُلب من السفراء في بروكسل أن يكونوا مستعدين للاجتماع يوم الخميس إذا ما أثمرت المفاوضات. يقوم الدبلوماسيون الذين يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل بمراجعة قرابة 2000 صفحة من النصوص القانونية التي تم الاتفاق عليها، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن تصويت البرلمان الأوروبي لإعطاء الموافقة على اتفاقية التجارة والأمن مع المملكة المتحدة لم يعد ممكنًا ، نظرًا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية الفترة الانتقالية. تخرج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في غضون ثمانية أيام.