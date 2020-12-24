روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات ووفيات كورونا

سيف اليزيد - سجلت روسيا زيادة يومية قياسية في الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغت 29935 حالة اليوم الخميس كما سجلت 635 وفاة وهي أعلى قفزة يومية منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت السلطات حتى الآن مليونين و963688 حالة إصابة و53096 وفاة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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