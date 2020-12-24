أكبر حملة تطعيم بالتاريخ.. 2.7 مليون تلقوا لقاحات كورونا في 6 دول

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بعض الدول بدأت بمرحلة التطعيم ضد كورونا
شرعت العديد من الدول بمرحلة التطعيم ضد كورونا بأكثر من لقاح ، حيث تلقى أكثر من 2.7 مليون شخص لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في 6 دول حول العالم حتى الآن.
وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء، الخميس، إن هذا الرقم جاء في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ مع الاستمرار في توسيع جهود إعطاء اللقاحات.
وأفادت بلومبرج بأن عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بدأت في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتلقى 1.12 مليون شخص اللقاحات حتى الآن.
وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص 5.1 مليون جرعة من لقاح “فايزر/بيونتيك” و6 ملايين جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة موديرنا لتوزيعها هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أن لقاحات “فايزر/بيونتيك” و”موديرنا” نجحت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.
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